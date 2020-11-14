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    • Saklambaç
    • 14.11.2020 Gazete
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    atv'nin sevilen dizisi yine reytinglerde zirveye oturdu!

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan , tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. 72'inci bölüm; Tüm Kişiler'de %12,16 izlenme oranı ve %28,19 izlenme payı, AB'de %8,83 izlenme oranı ve %20,75 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,98 izlenme oranı ve %24,18 izlenme payı alarak birinci oldu.

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

    72'inci bölüm; Tüm Kişiler'de %12,16 izlenme oranı ve %28,19 izlenme payı, AB'de %8,83 izlenme oranı ve %20,75 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,98 izlenme oranı ve %24,18 izlenme payı alarak birinci oldu.


    Demir ve Fekeli, Hünkar Yaman'ı öldürmekten gözaltına alınan Sevda'nın suçlu olup olmadığını konuştu.



    Züleyha ise Behice'yi, Hünkar'ı öldürmekle suçladı!

    Sevilen dizi, her Perşembe 20.00'da atv'de…
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    Haberler Saklambaç atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yine reytinglerde zirveye oturdu!