Derin Mermerci, örnek bir davranışa imza attı... Sosyetik güzel, ormana atılan anne köpek ile yavrusuna sahip çıktı. Sevimli hayvanların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Mermerci, köpekleri ormana atanlara ise isyan bayrağı açtı:
"Beş tane yavrusundan 3'ünü ormandaki diğer aç hayvanlar parçalayarak öldürmüş. Yaralı olan da kan kaybından ölmüş. Bu üzgün anneyi ormana atan vicdansızları Allah bildiği gibi yapsın..."
Mermerci, "Bu dünya güzeli anne ve hayatta kalan tek evladı artık benim himayemde" dedi.