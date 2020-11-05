Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 05.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    ü yenen : Ciğerim kalmadı

    Covid-19’u yenen , “Kendimi sakınırken evimde hastalığa yakalandım” dedi ve ekledi: “Testim negatif ama ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evden çıkamıyorum”

    Ciğerim kalmadı

    Geçtiğimiz günlerde Covid- 19'a yakalanıp hastalığı yendiğini duyuran Tuvana Türkay'dan haber var... Hastalık sürecini çok zor geçirdiğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, dün Instagram'da bir video çekip sevenlerini şu sözleriyle uyardı:

    'KISA SÜREDE GEÇMEZ'
    "Kendimi her şeyden sakınıp çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum."

    HASTALIĞI ÇOK ZOR ATLATTIM
    30 yaşındaki güzel oyuncu, hastalığı çok zor geçirdiğini söyledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerim kalmadı