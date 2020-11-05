Geçtiğimiz günlerde Covid- 19'a yakalanıp hastalığı yendiğini duyuran Tuvana Türkay'dan haber var... Hastalık sürecini çok zor geçirdiğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, dün Instagram'da bir video çekip sevenlerini şu sözleriyle uyardı:

'KISA SÜREDE GEÇMEZ'

"Kendimi her şeyden sakınıp çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum."

HASTALIĞI ÇOK ZOR ATLATTIM

30 yaşındaki güzel oyuncu, hastalığı çok zor geçirdiğini söyledi.