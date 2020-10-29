Şarkıcı Hadise ile aşklarını gözlerden uzakta yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gece ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere takıldı. Yaklaşık 1 yıldır doludizgin aşk yaşayan Hadise ile Yıldırım'ın önümüzdeki yaz evlenecekleri iddia edilmişti.

Bunun üzerine muhabirler, Yıldırım'a "Haberler doğru mu? Bu yaz düğün mü var?" sorusunu yöneltti. Muhabirlerin evlilik soruları karşısında yüzü kızaran Kaan Yıldırım, "Arkadaşlar çok utanıyorum" diye cevap verdi. Yıldırım, daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise trafikte bekleyen kalabalıktan utandığını söyledi.