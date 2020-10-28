Aleyna Tilki sokak yıldızıyken...

"Hollywood'da Asyalı bir çocuk gitar çalıyordu ama gitarının sesi çok az geliyordu. Yanına gidip 'Sana şarkı söyleyeceğim; sonra sana o parayla yeni gitar alacağız' dedim. Bir anda kalabalık birikti ve gitar parası çıktı. Asla sokakta çalışan birini geri çevirmemek lazım. Çünkü çok zor bir iş yapıyorlar."

'15'TEN KÜÇÜKTÜM'

Tilki, yıllar önce Taksim'de sokakta şarkı söylerken çekilen görüntüleri için "15 yaşından daha küçüğüm orada. Oradaki müzisyenlere yardım etmek için sokak müziği yaptım" dedi.