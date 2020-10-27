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    • Saklambaç
    • 27.10.2020 Gazete
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    'nin başrolü ile

    Atv'nin yeni sezonda fırtınalar estiren dizisi , 'e olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Midyat'taki tarihi bir konakta çekilen dizi sayesinde bugüne kadar binlerce yerli ve yabancı turist Mardin'e akın etmişti. Dizinin başrol oyuncusu , dün 'Mezopotamya' notuyla bölgeden yeni pozlar yayınladı.

    Ebru Şahin ile Mardin

    Atv'nin yeni sezonda fırtınalar estiren dizisi Hercai, Mardin'e olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Midyat'taki tarihi bir konakta çekilen dizi sayesinde bugüne kadar binlerce yerli ve yabancı turist Mardin'e akın etmişti.

    Dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, dün 'Mezopotamya' notuyla bölgeden yeni pozlar yayınladı. Oyuncunun İspanya'dan Şili'ye kadar birçok yabancı hayranı da Mardin'i görmek için can attıklarını yazdı…

    Mardin'in güzelliğini gözler önüne seren dizi sayesinde, bölgeye yurt içi ve yurt dışından turlar düzenlenmişti.
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    Haberler Saklambaç Hercai'nin başrolü Ebru Şahin ile Mardin