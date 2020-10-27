Atv'nin yeni sezonda fırtınalar estiren dizisi Hercai, Mardin'e olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Midyat'taki tarihi bir konakta çekilen dizi sayesinde bugüne kadar binlerce yerli ve yabancı turist Mardin'e akın etmişti.
Dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, dün 'Mezopotamya' notuyla bölgeden yeni pozlar yayınladı. Oyuncunun İspanya'dan Şili'ye kadar birçok yabancı hayranı da Mardin'i görmek için can attıklarını yazdı…
Mardin'in güzelliğini gözler önüne seren dizi sayesinde, bölgeye yurt içi ve yurt dışından turlar düzenlenmişti.