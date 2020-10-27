Böyle zam görülmedi... Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Göktürk'ten Tarabya'ya taşındı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan güzel sunucu, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirdi. Hatta Esmersoy bir yıllık kirayı da 360 bin TL olarak peşin ödedi.

Ancak güzel sunucu, iddialara göre önceki gün kötü bir haber duydu. Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını bahane ederek villaya 3'te 2 oranında yani 20 bin TL'lik zam yapmak istedi. Güzel sunucu ise 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını söyleyerek itiraz etti.

Yıllardır kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşanınca birlikte yaşadıkları Göktürk'teki villadan Tarabya'daki evine taşınmıştı.

Güzel sunucu, bakımsız bir halde kiraladığı villanın bahçesini baştan aşağıya yenileyip bu hale getirdi.