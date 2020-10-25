GÜNDE İKİ ÖĞÜN

"Sağlıkla ilgili problemler yaşadım. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Doktorlar ilaç bulamadı. Bana verilen perhiz yaramadı. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum. Yeme alışkanlığımı değiştirdim. Günde iki öğün hatta 1,5 öğün yiyordum. Sekiz saat açım. Sirkeyi evde kendim yapıyorum. Sarımsak ağırlıklı besleniyorum. Ev yoğurdu tüketiyorum."