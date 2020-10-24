Hande Ataizi, önceki akşam katıldığı '40' isimli programda samimi açıklamalar yaptı. 1999 yılında Bodrum'daki bir mekanın tuvaletine sıkışan güzel oyuncu, şöyle dedi: "Burnumdan operasyon geçirmiştim ve kimsenin olmadığı bir yer diye götürüldüm. Reklam amaçlı götürülmüştüm oraya. Şimdi olsa kapıdan çıkar giderim"

Altı yaşındayken babası tarafından terk edilen 47 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: "Ölümüne kadar bir gün onunla yüzleşebilir miyim düşüncesi vardı. Ölmüş bir insanı affedememek kötü bir şey olabilir mi ama benim kırılan kalbim hiçbir zaman onarılmayacak! Hala affedemediğimi düşünüyorum."

Fethi Pekin'le 2004'te yaptığı evlilik sadece 24 saat süren Hande Ataizi, o günleri de şöyle anlattı: "Evleneceğim gün, bir sözleşme geldi şoförle. Ve telefonda terbiyesiz bir şeyler söylendi. Mesleğinin bana söylediği gibi avukatlık olmadığını öğrendim. Anneme de laf edince boşanmaya karar verdim."

TEKRAR DÜNYAYA GELSEM YİNE BENJAMİN'LE EVLENİRDİM

Ataizi, oğlunun babası Benjamin Harvey için "Tekrar dünyaya gelsem yine Benjamin'le evlenirdim. Leon'u dünyaya getirmek için biz bir araya gelmişiz" dedi.