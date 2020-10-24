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    • Saklambaç
    • 24.10.2020 Gazete
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    35. yaş gününde yine aşka geldi! Mutluluk pozları...

    , 35. yaş gününde yine aşka geldi... sayesinde ayakları yerden kesilen popçu, önceki akşam sevgilisiyle baş başa yemek yedi. İkilinin paylaştığı siyah beyaz kareler de akıllara Kayahan’ın şarkısını getirdi.

    Doğan Savaş
    Bizimkisi bir aşk hikayesi

    Geçtiğimiz gün 35 yaşına basan Hadise, gündüz dostlarıyla pasta kesti. Güzel şarkıcının bu yaşını daha anlamlı kılan kutlaması ise akşam sevgilisi Kaan Yıldırım'laydı.

    Gözde çift, önceki akşam oyuncunun Ulus'taki evinde baş başa yemek yedi. Kaan Yıldırım'ın şoförü; romantik yemek için Ulus'taki bir şarküteriden bin 800 TL'lik alışveriş yaptı.

    Geceden çektiği kareyi paylaşıp güzel sevgilisinin yaş gününü kutlayan Yıldırım'ın da jesti karşılıksız kalmadı. Hadise de oyuncuyla çekilmiş siyah-beyaz pozunu "Aşk sensin" notuyla paylaştı.

    Doğan SAVAŞ
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