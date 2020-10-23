Popçu Mustafa Sandal, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekanda iş toplantısı yaparken objektiflere takıldı. Başarılı şarkıcı, çıkışta yeni aldığı elektrikli BMW marka aracına atladı. "Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz" diyen Sandal, evine elektrik istasyonu yaptırdığını da açıkladı. Elektrikli araç alan bir diğer isim ise Berkay'dı. 'T' geçici plakasıyla gündeme gelen Mercedes cipini satan şarkıcı, önceki gün 'Fisker Karma' marka Amerikan yapımı aracıyla Etiler'de hava attı. Berkay'ın yeni oyuncağının değeri 2 milyon TL civarında...