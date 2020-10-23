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    • Saklambaç
    • 23.10.2020 Gazete
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    furyasına ve da katıldı

    ve elektrikli araçlarıyla şov yaptı. Sandal, 350 bin TL’lik otomobili için evine elektrik istasyonu da yaptırdı...

    Elektrik akımı

    Popçu Mustafa Sandal, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekanda iş toplantısı yaparken objektiflere takıldı. Başarılı şarkıcı, çıkışta yeni aldığı elektrikli BMW marka aracına atladı. "Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz" diyen Sandal, evine elektrik istasyonu yaptırdığını da açıkladı. Elektrikli araç alan bir diğer isim ise Berkay'dı. 'T' geçici plakasıyla gündeme gelen Mercedes cipini satan şarkıcı, önceki gün 'Fisker Karma' marka Amerikan yapımı aracıyla Etiler'de hava attı. Berkay'ın yeni oyuncağının değeri 2 milyon TL civarında...
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    Haberler Saklambaç Elektrikli otomobil furyasına Mustafa Sandal ve Berkay da katıldı