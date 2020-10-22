Best Model 1994 kraliçesi Sevcan Zabit, yeni bir aşka yelken açtı... Meslektaşı Neşe Erberk'in ağabeyi Cengiz Erberk'ten 2012'de boşanan Zabit, Ata İlaçları'nın sahibi Cem Çolakoğlu'na gönlünü kaptırdı. Pandemi öncesi aile arasında nişanlanan çiftin, ön balayı için de Paris'e gittikleri ortaya çıktı. İddialara göre Zabit, eski eşi Erberk'ten aldığı nafakanın kesilmemesi için ilişkisini herkesten sakladı. Öte yandan Sevcan Zabit'in bir yıldır iki kızı ve nişanlısı ile İstinye'de hizmetçili lüks bir dubleks dairede yaşadığı anlaşıldı. Zabit'in adresini hala Şişli'de göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.



Çolakoğlu (ortada), Zabit'in çocuklarıyla yakından ilgileniyor.

VELAYET SAVAŞI YAŞANMIŞTI



Cengiz Erberk, eski eşi Zabit'e 'velayet görevini savsaklıyor" iddiasıyla açtığı davayı kaybetmişti. Zabit, görümcesine 5 bin lira tazminat ödemişti. Erberk, velayet savaşında Zabit'ten şikayetçi olmuştu.