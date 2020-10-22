Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 22.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eski manken ile iş adamı 'nun 'nafaka' oyunu

    Eski manken ’in, iş adamı ile nişanlandığı öğrenildi. Zabit’in, eski eşi ’ten aldığı nafakanın kesilmemesi için ilişkisini sakladığı ve evliliği ötelediği iddia edildi.

    Nafaka bastı!

    Best Model 1994 kraliçesi Sevcan Zabit, yeni bir aşka yelken açtı... Meslektaşı Neşe Erberk'in ağabeyi Cengiz Erberk'ten 2012'de boşanan Zabit, Ata İlaçları'nın sahibi Cem Çolakoğlu'na gönlünü kaptırdı. Pandemi öncesi aile arasında nişanlanan çiftin, ön balayı için de Paris'e gittikleri ortaya çıktı. İddialara göre Zabit, eski eşi Erberk'ten aldığı nafakanın kesilmemesi için ilişkisini herkesten sakladı. Öte yandan 'in bir yıldır iki kızı ve nişanlısı ile İstinye'de hizmetçili lüks bir dubleks dairede yaşadığı anlaşıldı. Zabit'in adresini hala Şişli'de göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.


    Çolakoğlu (ortada), Zabit'in çocuklarıyla yakından ilgileniyor.

    VELAYET SAVAŞI YAŞANMIŞTI

    , eski eşi Zabit'e 'velayet görevini savsaklıyor" iddiasıyla açtığı davayı kaybetmişti. Zabit, görümcesine 5 bin lira tazminat ödemişti. Erberk, velayet savaşında Zabit'ten şikayetçi olmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Eski manken Sevcan Zabit ile iş adamı Cem Çolakoğlu'nun 'nafaka' oyunu