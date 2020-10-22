ATV'DE yayınlanacak olan ve Türk dizi-sinema sektörünün ilk kahraman hikayesi Akıncı'nın ilk teaser'ı izleyicide büyük bir merak uyandırdı.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin yayınına sayılı günler kaldı.
Görüntülerin ardından atv ve oyuncuların sosyal medya hesaplarına binlerce övgü dolu yorum geldi. Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.