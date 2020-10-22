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    • Saklambaç
    • 22.10.2020 Gazete
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    'nin yeni dizisi 'nın ilk 'teaser'ı izleyicide büyük merak uyandırdı

    'DE yayınlanacak olan ve Türk dizi-sinema sektörünün ilk kahraman hikayesi 'nın ilk teaser'ı izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Köklerini tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin yayınına sayılı günler kaldı.

    ATV'DE yayınlanacak olan ve Türk dizi-sinema sektörünün ilk kahraman hikayesi Akıncı'nın ilk teaser'ı izleyicide büyük bir merak uyandırdı.

    Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin yayınına sayılı günler kaldı.

    Görüntülerin ardından atv ve oyuncuların sosyal medya hesaplarına binlerce övgü dolu yorum geldi. Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.
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    Haberler Saklambaç ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın ilk 'teaser'ı izleyicide büyük merak uyandırdı