Yaklaşık bir haftadır Beyazıt Öztürk'ün lüks arabasıyla Etiler ve Bebek'te gezen gizemli kadın kafaları karıştırdı.
İsmi öğrenilemeyen sarışın güzel, önceki gün yine ünlü şovmenin arabası ile Etiler'de dolaşırken objektiflere takıldı.
Şovmenin cipini kullanan kadın hala gizemini koruyor.
Gizemli kadın, gazetecilerin "Yine Beyaz Bey'in arabasıyla geziyorsunuz. Aranızdaki ilişki nedir?" sorusunu duyunca şaştı kaldı. Sarışın güzel daha sonra yanında oturan adama baktı ve "Bu soruya yorum yok" diyerek son gaz uzaklaştı.