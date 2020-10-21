Gizemli kadın, gazetecilerin "Yine Beyaz Bey'in arabasıyla geziyorsunuz. Aranızdaki ilişki nedir?" sorusunu duyunca şaştı kaldı. Sarışın güzel daha sonra yanında oturan adama baktı ve "Bu soruya yorum yok" diyerek son gaz uzaklaştı.