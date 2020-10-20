'İLİŞKİMİZ GÜÇLENİYOR'

Sinan Akçıl'ın Nez isimli bir güzelden baba olmaya hazırlandığı yazıldı. Sinan Akçıl, "Mide bulandırıcı haberlere itibar etmeyin" dedi ve ekledi: "Ayrılık sürecinde olsak da Burcu, değer verdiğim ve sevdiğim tek kadındır. Atılan bu çirkin iftiralar sayesinde ilişkimizin güzelliğini hatırlayıp ve her ilişkide olan sorunlarımızın küçük olduğunu fark edip birbirimize daha güçlü bağlanıyoruz aslında..." Paylaşımına Burcu Kıratlı için yazdığı 'Mucize' şarkısını da ekleyen ünlü müzisyen, güzel oyuncuya "İyi ki varsın Burcu... Mucize dedikleri 3 hece" diye seslendi. Bu arada Nez isimli psikoloğun Sinan Akçıl'a saplantılı bir hayranlık duyduğu konuşuluyor.