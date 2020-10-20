Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, özel hayatıyla gündemden düşmez oldu. Uğruna şarkılar yazdığı Burcu Kıratlı ile aşkında bir süredir sorunlar olan Akçıl, dün 'ihanet' iddialarıyla olay yarattı.
'İLİŞKİMİZ GÜÇLENİYOR'
Sinan Akçıl'ın Nez isimli bir güzelden baba olmaya hazırlandığı yazıldı. Sinan Akçıl, "Mide bulandırıcı haberlere itibar etmeyin" dedi ve ekledi: "Ayrılık sürecinde olsak da Burcu, değer verdiğim ve sevdiğim tek kadındır. Atılan bu çirkin iftiralar sayesinde ilişkimizin güzelliğini hatırlayıp ve her ilişkide olan sorunlarımızın küçük olduğunu fark edip birbirimize daha güçlü bağlanıyoruz aslında..." Paylaşımına Burcu Kıratlı için yazdığı 'Mucize' şarkısını da ekleyen ünlü müzisyen, güzel oyuncuya "İyi ki varsın Burcu... Mucize dedikleri 3 hece" diye seslendi. Bu arada Nez isimli psikoloğun Sinan Akçıl'a saplantılı bir hayranlık duyduğu konuşuluyor.
İLGİNİN DOZU KAÇTI
Arkadaş ortamında müzisyenle tanışan esmer güzeli, Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile aşkında kriz olduğunu öğrenince ilginin dozunu kaçırdı. Çevresindekilere müzisyenle aşk yaşadığı izlenimini veren Nez'in; hamilelik yalanını da kendisinin yaydığı iddia ediliyor.
SAPLANTILI HAYRANLIK MI?
Nez'in ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Akçıl'a saplantılı bir şekilde hayran olduğu iddia ediliyor.
HEMEN KAPADI!
Esmer güzeli Nez, sürekli Akçıl'ı etiketlediği Instagram sayfasını hemen kapadı.