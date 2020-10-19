Kayaköy ve Patara'da çekilen klip boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını iddia eden kalabalık dans ekibi, şu açıklamayı yaptı: "Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık.