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    • Saklambaç
    • 19.10.2020 Gazete
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    ’in Toy şarkısının klibinde oynayan dans ekibi isyan etti: 40 derecede aç ve susuz bırakıldık!

    Şarkıcı , 16 Ekim'de 'Toy' isimli yeni şarkısını yayınladı. Toy adlı şarkısının klibinde oynayan dans ekibi isyan etti: 40 derecede aç ve susuz bırakıldık!

    Toyluk yaptı

    Şarkıcı Mabel Matiz, 16 Ekim'de 'Toy' isimli yeni şarkısını yayınladı. Klipte, sanatçıya eşlik eden 22 dansçı ise sosyal medyada isyan bayrağı açtı.

    Kayaköy ve Patara'da çekilen klip boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını iddia eden kalabalık dans ekibi, şu açıklamayı yaptı: "Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık.

    Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi. Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!"

    MABEL'E ATEŞ PÜSKÜRDELER
    Dans ekibi, Mabel Matiz ile menajeri Ufuk Sarı'ya verilen sözleri tutmadıkları için tepki gösterdi.
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    Haberler Saklambaç Mabel Matiz’in Toy şarkısının klibinde oynayan dans ekibi isyan etti: 40 derecede aç ve susuz bırakıldık!