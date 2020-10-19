

Hadise, kural bozarak Kaan Yıldırım'la fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Önceki gün ise sürpriz bir olay daha yaşandı. Benek adına açılan sosyal medya hesabı bir anda kapatıldı. Bu durum, "Aşk bitti mi?" yorumuna yol açtı. Hadise ise ortalık karışınca Instagram hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Güzel şarkıcı, Benek'le bir pozunu paylaşıp "Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz" notu düşerek hacklendiklerini ima edip "Aşka devam" dedi.





Hadise'nin "Benek Yıldırım" adıyla açtığı Instagram hesabı saldırılar sonucu kapatıldı.