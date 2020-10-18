Land Rover Defender marka arazi aracıyla İstanbul'un keyfini süren Özçivit'in yeni oyuncağının değeri ise yaklaşık 500 bin TL. Bu arada son yıllarda aktörler arasında arazi araçları çok moda oldu. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da arazi aracına sahip ünlüler arasında yer alıyor.

AYDIN HAMZA