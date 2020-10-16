

5 MİLYON TL'LİK BABA HEDİYE

Aslıhan Doğan Turan'la evliliğinden 2018'de ilk kez baba olan Arda Turan, kendisine o dönem hediye olarak da yaklaşık 5 buçuk milyon TL'ye Bentley Bentayga satın almıştı.