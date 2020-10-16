Her transferinde yeni bir araba alarak kendisini ödüllendiren Arda Turan, gelenek bozmadı.
Sezon başında 4 milyon TL karşılığında Galatasaray'a geri dönen yıldız futbolcu, kendisine özel yapım Audi RS 6 model bir otomobil almıştı.
Turan, 4 milyon TL'lik aracıyla da önceki akşam Etiler'de ilk kez objektiflere takıldı.
LÜKS otomobillere merakıyla bilinen Arda Turan, yıllar önce Galatasaray'da ilk kez kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın aldı. 2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona'ya geçtiğinde Ferrari F12 Berlinetta sahibi oldu. Arda, Barcelona'dan Başakşehir'e gelirken de Mercedes E almıştı.
5 MİLYON TL'LİK BABA HEDİYE
Aslıhan Doğan Turan'la evliliğinden 2018'de ilk kez baba olan Arda Turan, kendisine o dönem hediye olarak da yaklaşık 5 buçuk milyon TL'ye Bentley Bentayga satın almıştı.