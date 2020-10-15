Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman', yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da başarısıyla adından söz ettiriyor.

28. BÖLÜMÜYLE yeni sezona giriş yapan Kuruluş Osman, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesiyle hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurmuştu. Nefes kesen görkemli savaş sahnesi ve yeni karakterlerinin ilk defa görüldüğü yeni bölüm, Youtube'da 10 milyon izlenmeye ulaştı.

Dizi, dün akşamki bölümüyle de ekranda fırtınalar estirmeyi başardı.