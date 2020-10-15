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    • Saklambaç
    • 15.10.2020 Gazete
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    'dan büyük rekor! ’da bir haftadan kısa bir sürede 10 milyon izlenme...

    Geçtiğimiz hafta başlayan yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer alan , dijital platformlarda da başarısıyla adından söz ettiriyor. Şimdiden efsane olan atv’nin başarılı dizisi, ’da bir haftadan kısa bir sürede 10 milyon izlenmeye ulaştı.

    Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman, yeni sezonuyla fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz hafta ikinci sezon ilk bölümüyle ekrana gelen atv'nin başarılı dizisi, reytinglerin zirvesinde yer almıştı.

    Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman', yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da başarısıyla adından söz ettiriyor.

    28. BÖLÜMÜYLE yeni sezona giriş yapan Kuruluş Osman, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesiyle hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurmuştu. Nefes kesen görkemli savaş sahnesi ve yeni karakterlerinin ilk defa görüldüğü yeni bölüm, Youtube'da 10 milyon izlenmeye ulaştı.

    Dizi, dün akşamki bölümüyle de ekranda fırtınalar estirmeyi başardı.
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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'dan büyük rekor! YouTube’da bir haftadan kısa bir sürede 10 milyon izlenme...