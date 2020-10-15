Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 15.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Chloe popçu 'ı susturdu!

    , önceki akşam 'deki Muamma'da sahne aldı. Ortaç, eski eşi ile ilgili sorular karşısında "Maalesef kendisiyle ilgili hiçbir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi.

    Chloe susturdu!

    Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'deki Muamma'da sahne aldı. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorular karşısında "Maalesef kendisiyle ilgili hiçbir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi.

    Kendisiyle ilgili yapılan 'yandaş' yorumlarıyla ilgili de konuşan Serdar Ortaç, şöyle dedi: "Bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum. Benim için en önemli şey sağlık."

    Önceki akşam bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorulara 'Maalesef konuşmam yasak' yanıtı verdi
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Chloe popçu Serdar Ortaç'ı susturdu!