Kapadokya esnafı da bu sayede gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu arada atv'nin diğer dizilerinden Hercai, Mardin'e, bir diğer diğer dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' da Adana'ya olan ilgiyi artırdı. Dizi ve programlarıyla milyonların kanalı olan atv'nin turizmdeki bu etkisi de "atv bereketi" dedirtti.



May ile İntepe'nin rol aldığı dizi, 18 Ekim saat 20.00'de yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek.