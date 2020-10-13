İzmir Çeşme'de 2 Ekim tarihinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Milli sörfçü Çağla Kubat'a ait sörf okuluna giren şüpheliler, güvenlik teknesinin motorunu alarak kayıplara karıştı.
Sabah okula geldiğinde teknenin üzerindeki motorun olmadığını fark eden Kubat, polisi aradı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, beş kişiyi gözaltına aldı. Zanlılarından 1'i tutuklandı, 4'ü serbest kaldı.
Motorun bulunmasıyla antrenmanlara devam eden Kubat, "Biz bunu emekle kazanıyoruz. Sporu geliştirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Alın terimizle kazandığımız bir şeyin bu kadar rahatça çalınması bizi çok rahatsız etti" diye konuştu.
Çağla Kubat