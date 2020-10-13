Motorun bulunmasıyla antrenmanlara devam eden Kubat, "Biz bunu emekle kazanıyoruz. Sporu geliştirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Alın terimizle kazandığımız bir şeyin bu kadar rahatça çalınması bizi çok rahatsız etti" diye konuştu.



Çağla Kubat