Brad Pitt (56) ile Angelina Jolie (45) arasında 4 yıldır süren velayet çatışması, tam gaz sürüyor... Pitt, Jolie'nin agresifleşen tutumuna önlem olarak tanık ordusu kurdu.

6 çocuğu için ortak velayet isteyen oyuncuya, davada 21 tanık destek olacak. Tanıklar arasında; asistanları, korumaları, terapistleri ve rol arkadaşları bulunacak. Duruşmalar ise 23 Ekim'e kadar sürecek.



JENNİFER SAHİP ÇIKTI

Jolie ve Pitt'in çocuklarından Shiloh, boşanma sürecinde yaşanan kavgalardan sıkıldı. Ailesiyle bir süre görüşmek istemeyen Shiloh, Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ile birlikte yaşamaya başladı.