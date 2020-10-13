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    • Saklambaç
    • 13.10.2020 Gazete
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    'e ile arasındaki nda 21 tanık destek olacak!

    (56) ile (45) arasında 4 yıldır süren velayet çatışması, tam gaz sürüyor... Pitt, Jolie'nin agresifleşen tutumuna önlem olarak tanık ordusu kurdu. 6 çocuğu için ortak velayet isteyen oyuncuya, davada 21 tanık destek olacak.

    Tanık ordusu

    Brad Pitt (56) ile (45) arasında 4 yıldır süren velayet çatışması, tam gaz sürüyor... Pitt, Jolie'nin agresifleşen tutumuna önlem olarak tanık ordusu kurdu.

    6 çocuğu için ortak velayet isteyen oyuncuya, davada 21 tanık destek olacak. Tanıklar arasında; asistanları, korumaları, terapistleri ve rol arkadaşları bulunacak. Duruşmalar ise 23 Ekim'e kadar sürecek.


    JENNİFER SAHİP ÇIKTI
    Jolie ve Pitt'in çocuklarından Shiloh, boşanma sürecinde yaşanan kavgalardan sıkıldı. Ailesiyle bir süre görüşmek istemeyen Shiloh, Pitt'in eski eşi ile birlikte yaşamaya başladı.

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    Haberler Saklambaç Brad Pitt'e Angelina Jolie ile arasındaki vekalet davasında 21 tanık destek olacak!