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    • Saklambaç
    • 13.10.2020 Gazete
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    ile 'dan evlilik sinyali! Cedi Osman'ın annesi Binela Osman Ebru Şahin'i 'da takibe aldı

    Aşkları yazın başlayan ile 'dan evlilik sinyali geldi... 'deki gururumuz Cedi Osman'ın annesi Binela Osman, müstakbel gelini Ebru Şahin'i 'da takibe aldı...

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    Aşkları yazın başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sinyali geldi...

    atv'nin sevilen dizisi Hercai'deki rolüyle gönüllerde taht kuran Şahin ile NBA'deki gururumuz, bir süre önce ilişkilerini bir adım ileriye taşıdı.

    Şahin, ünlü basketbolcunun ailesiyle tanıştı. Güzelliğiyle olduğu kadar duruşuyla da takdir toplayan müstakbel gelinini çok seven Binela Osman, Ebru Şahin'i Instagram'da takibe aldı. Şahin de müstakbel kayınvalidesini hemen takip etmeye başladı.


    YILIN GÖZDE ÇİFTİ
    Güzel oyuncu ile Cedi, son dönemin en popüler ikilisi haline geldi.
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    Haberler Saklambaç Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sinyali! Cedi Osman'ın annesi Binela Osman Ebru Şahin'i Instagram'da takibe aldı