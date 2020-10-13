Şahin, ünlü basketbolcunun ailesiyle tanıştı. Güzelliğiyle olduğu kadar duruşuyla da takdir toplayan müstakbel gelinini çok seven Binela Osman, Ebru Şahin'i Instagram'da takibe aldı. Şahin de müstakbel kayınvalidesini hemen takip etmeye başladı.



YILIN GÖZDE ÇİFTİ

Güzel oyuncu ile Cedi, son dönemin en popüler ikilisi haline geldi.