Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 10.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Mehmet Ali 'in kızı 'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ne yapalım yani ölelim mi!

    Uzun süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali ’in kızı Yasmin, önceki gece yine eğlencedeydi. Gece hayatı yüzünden eleştirilen 24 yaşındaki genç kız, "Ne yapalım yani ölelim mi!" diyerek tepki çekti

    Doğan Savaş
    Baba gaf!

    Babası hastanede olan Yasmin Erbil, önceki gece de Arnavutköy'de eğlencedeydi.

    Geçtiğimiz hafta Ali Biçim'le görüntülenen 24 yaşındaki genç kızın yanında bu kez farklı biri vardı. Yasmin, "Ali Bey'le görüntülendiniz" sorusu üzerine "Evet; bu gün de başka bir erkek arkadaşım" diyerek güldü.

    Yasmin Erbil, gece gezmeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili eleştiriler hatırlatılınca da "Ne yapalım yani ölelim mi!" çıkışı yaptı. Erbil, tepki çeken bu sözü için "Babam 15 yıldır tedavi görüyor. Bu bizim normalimiz oldu. İstemediğimiz bir durum ama artık önümüze bakmak zorundayız" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ne yapalım yani ölelim mi!