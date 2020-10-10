Babası hastanede olan Yasmin Erbil, önceki gece de Arnavutköy'de eğlencedeydi.
Geçtiğimiz hafta Ali Biçim'le görüntülenen 24 yaşındaki genç kızın yanında bu kez farklı biri vardı. Yasmin, "Ali Bey'le görüntülendiniz" sorusu üzerine "Evet; bu gün de başka bir erkek arkadaşım" diyerek güldü.
Yasmin Erbil, gece gezmeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili eleştiriler hatırlatılınca da "Ne yapalım yani ölelim mi!" çıkışı yaptı. Erbil, tepki çeken bu sözü için "Babam 15 yıldır tedavi görüyor. Bu bizim normalimiz oldu. İstemediğimiz bir durum ama artık önümüze bakmak zorundayız" dedi.