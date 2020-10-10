Yasmin Erbil, gece gezmeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili eleştiriler hatırlatılınca da "Ne yapalım yani ölelim mi!" çıkışı yaptı. Erbil, tepki çeken bu sözü için "Babam 15 yıldır tedavi görüyor. Bu bizim normalimiz oldu. İstemediğimiz bir durum ama artık önümüze bakmak zorundayız" dedi.