Instagram hesabını yönettiği Benek'in yerde yatarken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Hadise, "Yalan haberleri okudukça ben" notunu ekledi. Bu arada güzel popçu, kendi evladı gibi sevdiği sevimli Benek'i son şarkısı 'Küçük Bir Yol'a çektiği klibinde de oynatmış; Benek için "Klibin starı" demişti.