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    • Saklambaç
    • 10.10.2020 Gazete
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    'den ''dan ayrıldı' iddialarına esprili yanıt

    Bir süredir birlikte paylaşımda bulunmayan ile hakkında ayrılık dedikoduları çıktı. Seksi popçu, haberlere esprili bir şekilde yanıt verdi. Hadise, sevgilisinin köpeği 'e açtığı hesaptan yaptığı paylaşımla güldürdü.

    Benekli yanıt

    Bir süredir birlikte paylaşımda bulunmayan Hadise ile Kaan Yıldırım hakkında ayrılık dedikoduları çıktı. Seksi popçu, haberlere esprili bir şekilde yanıt verdi. Hadise, sevgilisinin köpeği Benek'e açtığı hesaptan yaptığı paylaşımla güldürdü.

    Instagram hesabını yönettiği Benek'in yerde yatarken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Hadise, "Yalan haberleri okudukça ben" notunu ekledi. Bu arada güzel popçu, kendi evladı gibi sevdiği sevimli Benek'i son şarkısı 'Küçük Bir Yol'a çektiği klibinde de oynatmış; Benek için "Klibin starı" demişti.
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    Haberler Saklambaç Hadise'den 'Kaan Yıldırım'dan ayrıldı' iddialarına esprili yanıt