İŞİNE ENGEL OLUYOR

Las Vegas'ta evlenen ikilinin oğulları Charles, 1980'de doğdu. Baba Faber-Castell, oğlunun mirastan yararlanması için de ölmeden sözleşme yaptı. Ancak Kontes Mary, geçtiğimiz hafta "Miras, eşimden olan üç kızımın hakkı. Charles, parayı hak etmiyor" çıkışı yaptı. Bununla kalmayan üvey anne, Charles Alexander von Faber- Castell'in aile şirketlerinde yüksek pozisyonda çalışmasına da engel olmaya başladı. Dünyaca ünlü kalem markasının sahipleri, yakında miras için mahkemede restleşecek.

PAYINA DÜŞEN 382 MİLYON EURO

Sosyetik güzelin eşine, babasından kalan miras yaklaşık 3 buçuk milyar TL!