CEMİYET hayatının gözde isimlerinden Melissa Eliyeşil, 2012'de evlendiği dünyaca ünlü kalem firması Faber Castell'in veliahtı Kont Charles Alexander von Faber-Castell ile birleştirdi. Çiftin, peri masalını andıran hayatının üzerinde baba Anton Wolfgang Graf von Faber- Castell'in 2016'daki ölümüyle kara bulutlar dolaşmaya başladı.
YÜZDE 22.5 HAKKI VAR
Milyarder baba, tam 1.7 milyar euro'luk mirasını dört çocuğu arasında yüzde 22.5'er hisseyle eşit dağıttı. Ancak Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell'in son eşi Kontes Mary von Faber-Castell, buna karşı çıktı. Nedeni ise sosyetik güzelin eşinin annesiydi. Baba Faber-Castell, yıllar önce Lüksemburg doğumlu Carla Lamesch ile aşk yaşadı.
İŞİNE ENGEL OLUYOR
Las Vegas'ta evlenen ikilinin oğulları Charles, 1980'de doğdu. Baba Faber-Castell, oğlunun mirastan yararlanması için de ölmeden sözleşme yaptı. Ancak Kontes Mary, geçtiğimiz hafta "Miras, eşimden olan üç kızımın hakkı. Charles, parayı hak etmiyor" çıkışı yaptı. Bununla kalmayan üvey anne, Charles Alexander von Faber- Castell'in aile şirketlerinde yüksek pozisyonda çalışmasına da engel olmaya başladı. Dünyaca ünlü kalem markasının sahipleri, yakında miras için mahkemede restleşecek.
PAYINA DÜŞEN 382 MİLYON EURO
Sosyetik güzelin eşine, babasından kalan miras yaklaşık 3 buçuk milyar TL!