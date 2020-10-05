ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai, yurt dışında da fırtınalar estiriyor. Panama'nın lider TV kanallarından olan 'Telemetro', Ekim ayında kuruluşunun 39. yılını kutluyor. Telemetro, bu yıldönümünde sürpriz yaparak, izleyicilerine Hercai dizisini yayınlayacaklarını duyurdu.

ÇOK yakında diziyi izleyicileriyle buluşturacak olan Telemetro'nun hazırladığı Hercai fragmanı şimdiden ülkede büyük yankı uyandırdı.

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Hercai, yeni ülkesinde günün en önemli zaman dilimi olan "Prime Time"da yayınlanacak.