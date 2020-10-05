Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 05.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'yı da salladı

    ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi , yurt dışında da fırtınalar estiriyor. 'nın lider TV kanallarından olan 'Telemetro', Ekim ayında kuruluşunun 39. yılını kutluyor. Telemetro, bu yıldönümünde sürpriz yaparak, izleyicilerine Hercai dizisini yayınlayacaklarını duyurdu.

    Hercai hediyesi

    ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi , yurt dışında da fırtınalar estiriyor. 'nın lider TV kanallarından olan 'Telemetro', Ekim ayında kuruluşunun 39. yılını kutluyor. Telemetro, bu yıldönümünde sürpriz yaparak, izleyicilerine Hercai dizisini yayınlayacaklarını duyurdu.

    ÇOK yakında diziyi izleyicileriyle buluşturacak olan Telemetro'nun hazırladığı Hercai fragmanı şimdiden ülkede büyük yankı uyandırdı.
    Başrollerini Akın Akınözü ve 'in paylaştığı, Hercai, yeni ülkesinde günün en önemli zaman dilimi olan "Prime Time"da yayınlanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai Panama'yı da salladı