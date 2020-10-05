'Dünya Yaşlılar Günü'nü unutmayan Mesut Özil ve Amine Gülşe, Hindistan'daki bir huzurevine pasta yollayarak oradaki tüm yaşlıları mutlu etti. Gelen sürpriz hediyelerle de mutluluktan havalara uçan huzurevi sakinleri, üzerinde Mesut Özil'in resminin bulunduğu pastayı keserek ünlü futbolcuya teşekkür ettiler. Yardımsever kişilikleriyle milyonların kalbini kazanan Amine Gülşe ve Mesut Özil, yaptıkları bu son iyilikle herkesin takdirini bir kez daha kazandı.

İKİSİ DE İYİLİK MELEĞİ

Ünlü çift, 2019'daki düğünlerinde de davetlilerden Big Shoe Vakfı'na bağış isteyerek 1000 çocuğun ameliyat masraflını karşılamıştı.