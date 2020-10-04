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    • Saklambaç
    • 04.10.2020 Gazete
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    , ’un işlerinde astrolojiden medet umuyor

    , astrolojiye merak sardı. Güzel stil danışmanı, kendisi ve eşi ’un alacağı tüm kararlarda hatta imza atacağı işlerde bile yıldız haritasına baktırıyor.

    Astrolojiden medet umuyor

    Moda konusunda başarılı işlere imza atmasının yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ'la yaklaşık dört yıldır süren mutlu evliliğiyle de yakından takip edilen Başak Dizer Tatlıtuğ, son dönemde astrolojiyle yatıp kalkar oldu. Kendisi Oğlak burcu olan güzel stil danışmanı, birçok dan bilgiler alıyor. Sevilay Eriçdem gibi ünlü astrologlara yıldız haritaları baktıran Tatlıtuğ, gökyüzü ve yıldızların hayatımızdaki etkisiyle ilgili de online dersler aldı.

    Güzel stil danışmanı, eşinin imza atacağı her iş öncesinde gökyüzüne göre hareket ediyor. Başak Dizer, gökyüzü hareketlerine göre Akrep burcu olan Kıvanç Tatlıtuğ açısından riskli olduğunu düşündüğü günlerde eşine hiçbir projeye imza attırmıyor hatta iş toplantısı bile yaptırmıyor. Güzel stil danışmanı, pandemi döneminde astrolojinin yanı sıra organik yaşam ve kişisel gelişim konusunda da online dersler almıştı.

    DOĞAN SAVAŞ

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