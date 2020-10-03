Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 03.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    ile arasında krizi!

    Boşanmalarının ardından dost kalan ile arasında kriz çıktı. ’da birbirlerini takibi bırakan eski eşler, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuştu. Nedeni ise Sandal’ın ile aşkı ve Jahovic’in aşırı yoğunluğu!

    AYDIN HAMZA
    Dostluk Sandalı battı

    ON yıllık evliliklerini 2018'de noktalayan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, bugüne kadar hep dost kaldı. İki çocukları için sık sık bir araya gelen eski eşlerin medeni hallerine nazar değdi.

    Yıllardır birbirlerini Instagram'da takip eden ve her paylaşımlarına karşılıklı beğeni yağdıran Sandal ile Jahovic'ten şok hamle geldi. Mustafa Sandal ile Sırp güzel, Instagram'da birbirlerini takibi bıraktı. Sırp basınının iddiasına göre de eski eşler, geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir şekilde kavga etti.

    ANNESİNE ŞİKAYET ETTİ
    Hatta bu kavga sonrasında Musti, Emina Jahovic'in annesini arayıp dert yandı. Kavganın nedeniyle ilgili de ortaya iki ayrı iddia atıldı. Bunlardan biri, Mustafa Sandal'ın yeni kozmetik markası için gece-gündüz çalışan Emina Jahovic'i çocuklarıyla ilgilenmemekle suçlamasıydı. Diğer bir iddiaya göre ise Sırp güzel, Melis Sütşurup'la evlilik planları yapan Mustafa Sandal'a sitem etti ve ikili arasında kavga çıktı.


    Sırp güzel, geçtiğimiz günlerde Musti ile Sütşurup'un adını duyunca hemen aracına binmişti.
    Mustafa Sandal'ın tam da Melis Sütşurup ile evleneceğinin konuşulduğu dönemde Emina Jahovic'le takipleşmeyi bırakması, "Eski eşler arasındaki krizin sebebi bu ilişki" dedirtti.


    Eski eşler, artık sadece iki oğulları için telefonda kısa görüşmeler yapıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında Melis Sütşurup krizi!