ANNESİNE ŞİKAYET ETTİ

Hatta bu kavga sonrasında Musti, Emina Jahovic'in annesini arayıp dert yandı. Kavganın nedeniyle ilgili de ortaya iki ayrı iddia atıldı. Bunlardan biri, Mustafa Sandal'ın yeni kozmetik markası için gece-gündüz çalışan Emina Jahovic'i çocuklarıyla ilgilenmemekle suçlamasıydı. Diğer bir iddiaya göre ise Sırp güzel, Melis Sütşurup'la evlilik planları yapan Mustafa Sandal'a sitem etti ve ikili arasında kavga çıktı.



Sırp güzel, geçtiğimiz günlerde Musti ile Sütşurup'un adını duyunca hemen aracına binmişti.

Mustafa Sandal'ın tam da Melis Sütşurup ile evleneceğinin konuşulduğu dönemde Emina Jahovic'le takipleşmeyi bırakması, "Eski eşler arasındaki krizin sebebi bu ilişki" dedirtti.