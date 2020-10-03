ON yıllık evliliklerini 2018'de noktalayan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, bugüne kadar hep dost kaldı. İki çocukları için sık sık bir araya gelen eski eşlerin medeni hallerine nazar değdi.
Yıllardır birbirlerini Instagram'da takip eden ve her paylaşımlarına karşılıklı beğeni yağdıran Sandal ile Jahovic'ten şok hamle geldi. Mustafa Sandal ile Sırp güzel, Instagram'da birbirlerini takibi bıraktı. Sırp basınının iddiasına göre de eski eşler, geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir şekilde kavga etti.
ANNESİNE ŞİKAYET ETTİ
Hatta bu kavga sonrasında Musti, Emina Jahovic'in annesini arayıp dert yandı. Kavganın nedeniyle ilgili de ortaya iki ayrı iddia atıldı. Bunlardan biri, Mustafa Sandal'ın yeni kozmetik markası için gece-gündüz çalışan Emina Jahovic'i çocuklarıyla ilgilenmemekle suçlamasıydı. Diğer bir iddiaya göre ise Sırp güzel, Melis Sütşurup'la evlilik planları yapan Mustafa Sandal'a sitem etti ve ikili arasında kavga çıktı.
Sırp güzel, geçtiğimiz günlerde Musti ile Sütşurup'un adını duyunca hemen aracına binmişti.
Mustafa Sandal'ın tam da Melis Sütşurup ile evleneceğinin konuşulduğu dönemde Emina Jahovic'le takipleşmeyi bırakması, "Eski eşler arasındaki krizin sebebi bu ilişki" dedirtti.
Eski eşler, artık sadece iki oğulları için telefonda kısa görüşmeler yapıyor.