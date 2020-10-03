Son yıllarda kazık fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum'daki Maça Kızı, pandemi olmasına rağmen 2020 yazında da dolup taştı. Bu sezonda sekiz kişilik bir grubun ödediği 112 bin TL'lik hesapla gündem olan mekan, hatırlı müşterileri için de geleneğini bozmadı. Maça Kızı'nın yetkilileri, yakından tanıdığımız bazı ünlü isimlerin hesabını veresiye defterine yazdı. Geçtiğimiz yılki tecrübelerinden akıllanmayan mekan yetkililerinin bu yılki alacağı da 300 bin TL'yi buldu. Veresiye yazdıran müşterileri tek tek arayan yetkililer, birçok isme ulaştı. Aralarında çok ünlü sosyal medya fenomenlerinin de olduğu müşteriler, "Yakında borcumu ödeyeceğim" dedi. Ancak magazin ve sosyete dünyasının yakından tanıdığı çok ünlü bir mimar, hiçbir telefona çıkmadı. Bunun üzerine Maça Kızı'nın yetkilileri, çareyi ünlü mimarın yine kendisi gibi çok yakından tanıdığımız eşine ulaştı. Yetkililer, "Eşim parayı ödemezse ben size hesabımızı kapayacağımızın garantisini veriyorum" sözüyle rahat bir nefes aldı. En son Eylül ortasında mekana iki sosyetik işadamıyla gidip "Hesap benden" diyerek hava atan bu sosyetik mimarın veresiye defterindeki hesabının da yaklaşık 60 bin TL olduğu konuşuluyor.

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ÇAKMA AŞIK

Biri iş dünyası ve siyasetin, diğeri de televizyonların çok ünlü iki ismi yasak aşklarıyla olay yarattı. Bu aşk uğruna evliliğini bitiren güzel televizyoncu, eleştirilere kulak tıkayıp yoluna devam etti. Sevgilisinin aldığı pahalı hediyelerle de ayakları yerden kesildi. Hatta aşkının armağanı olan Hermes çantasını Instagram'da paylaşıp havasını attı. Ancak bilmediği bir gerçek vardı! Gizli aşklarıyla yıllardır magazin kulislerinin baş kahramanlarından olan işadamı, sevgilisine armağan ettiği biri yeşil diğeri de hardal rengi iki Hermes çantayı Kapalıçarşı'dan almıştı! Ünlü televizyoncumuz, fiyatının yaklaşık 115 bin TL'lik Hermes çantalar taktığını sanıp havasını atarken aslında kolundaki çantaların fiyatı 2 bin 800 TL'lik replikalardı.

Kara Kedi