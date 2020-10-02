Sosyetik işadamı, geçtiğimiz hafta ise oyuncu Sevcan Yaşar'la tatile çıktı. Bu defteri de kapatan Berk Suyabatmaz, önceki akşam bu kez başka bir güzelleydi.

Sosyetik işadamı, Bebek'teki bir ev partisinden Brezilyalı model Caroline Monteiro ile birlikte çıktı. Berk Suyabatmaz, sevgilisiyle aynı araca binip gözden kayboldu.



BURCU ESMERSOY

TAM GAZ ÇAPKIN

Burcu Esmersoy'dan Eylül 2019'da boşanan 42 yaşındaki işadamının adı, bugüne kadar magazin dünyasından birçok güzelle anıldı.





BERRAK TÜZÜNATAÇ

DOĞAN SAVAŞ