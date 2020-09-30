Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, mutluluğa ilk adımını attı. 3 yıldır aşk yaşadığı Rojin Haspolat ile aile arasında nişanlanan Ozan Tufan'ın sosyal medyada ortaya çıkan nişan fotoğrafı olay oldu. Müstakbel gelin Rojin Haspolat'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e olan tıpatıp benzerliği görenleri şaşırttı. Siyaset Bilimi ve Sanat Tarihi mezunu olan Haspolat'ı görenler, "Başak Dizer'in ikizi" yorumunu yaptı. Daha önce de bir kez nişanlanıp ayrılan Tufan, Beşiktaş'ta top koşturan Dusko Tosic'in karısı Jelena Karleusa'ya yaptığı yorumla sosyal medyada alay konusu olmuştu. Günlerce konuşulmuştu.

BACANAK OLDULAR!

Gelini Başak Dizer zannettim. Şu an şoklardayım...

Ozan Tufan ve Kıvanç Tatlıtuğ, bacanak mı oldu...

Başak Dizer'in ikizi mi vardı?

Gelinler benziyor ama damatlar çok farklı.