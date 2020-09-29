

İşadamının yanında yüzünü gizlemeye çalışan kadının modacı Yasemin Taciroğlu olduğu ortaya çıktı

Birbirini tanıma aşamasında olan ikilinin, ilişkilerini gizli yaşamak istediği öğrenildi. Bu arada Nedret Taciroğlu'nun, sık sık çapkınlık haberleriyle gündeme gelen son olarak evinde düzenlediği 150 kişilik doğum günü partisiyle Corona'yı umursamayan Karaloğlu'na sıcak bakmadığı konuşulanlar arasında.



Caner Karaloğlu, çapkınlık turlarında sık sık boy gösteriyor.

DOĞAN SAVAŞ