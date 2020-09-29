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    • Saklambaç
    • 29.09.2020 Gazete
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    'tan boşanan gönlünü sosyetik güzel 'na kaptırdı!

    'la yaşadığı aşk yüzünden İspanyol model 'tan boşanan , gönlünü bu kez sosyetik güzel 'na kaptırdı.

    Son moda aşk

    Tuba Ünsal'la yaşadığı aşk yüzünden İspanyol model Elisabeth Mass'tan boşanan Caner Karaloğlu, gönlünü bu kez sosyetik güzel Yasemin Taciroğlu'na kaptırdı.

    Geçtiğimiz hafta Bebek Otel'de eğlenen Karaloğlu'nun yanında yüzünü gizlemeye çalışan sarışın güzelin, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu olduğu ortaya çıktı.


    İşadamının yanında yüzünü gizlemeye çalışan kadının modacı Yasemin Taciroğlu olduğu ortaya çıktı

    Birbirini tanıma aşamasında olan ikilinin, ilişkilerini gizli yaşamak istediği öğrenildi. Bu arada Nedret Taciroğlu'nun, sık sık çapkınlık haberleriyle gündeme gelen son olarak evinde düzenlediği 150 kişilik doğum günü partisiyle Corona'yı umursamayan Karaloğlu'na sıcak bakmadığı konuşulanlar arasında.


    Caner Karaloğlu, çapkınlık turlarında sık sık boy gösteriyor.

    DOĞAN SAVAŞ

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