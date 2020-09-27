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    • Saklambaç
    • 27.09.2020 Gazete
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    çapkınlık turu atarken aldattığı eski eşi ve sevgilisiyle karşılaşınca donakaldı!

    osyetik, işadamı , önceki gece yine çapkınlık turundaydı... Karaloğlu, çapkınlık turu atarken aldattığı eski eşi ve sevgilisiyle karşılaşınca donakaldı!

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    Bay çapkın bakakaldı

    Sosyetik, işadamı Caner Karaloğlu, önceki gece yine çapkınlık turundaydı... Bebek Otel'in terasında güzellerle eğlenen işadamı, mekana aldattığı eski eşi Elisabeth Mas'ın yeni sevgilisiyle gelmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.


    Eski eşini böyle izleyen Karaloğlu, gazetecilerin, 'Hiç konuştunuz mu?' sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi.

    İşadamı, eski eşiyle karşılaştığı anda mekanı terk etmeye çalıştı. Ancak Karaloğlu kapının önünde araç beklediği sırada eski eşi de yeni aşkıyla mekandan çıktı. Mas, görüntü vermemek için yüzü sakladı. Caner Karaloğlu ise eski eşine bakakaldı.


    İspanyol tasarımcı, eski eşinin Tuba Ünsal'la yasak aşkını ifşa etmişti.

    İspanyol tasarımcı, eski eşinin Tuba Ünsal'la yasak aşkını ifşa etmişti.

    Mas'in yeni sevgilisi objektiflere böyle yansıdı.

    DOĞAN SAVAŞ
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