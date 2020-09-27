İşadamı, eski eşiyle karşılaştığı anda mekanı terk etmeye çalıştı. Ancak Karaloğlu kapının önünde araç beklediği sırada eski eşi de yeni aşkıyla mekandan çıktı. Mas, görüntü vermemek için yüzü sakladı. Caner Karaloğlu ise eski eşine bakakaldı.



İspanyol tasarımcı, eski eşinin Tuba Ünsal'la yasak aşkını ifşa etmişti.

İspanyol tasarımcı, eski eşinin Tuba Ünsal'la yasak aşkını ifşa etmişti.

Mas'in yeni sevgilisi objektiflere böyle yansıdı.

DOĞAN SAVAŞ