Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 26.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Reklama doymadı! 8 bin 400 liralık çantayı bedavadan koluna taktı...

    da dünyaca ünlü markaların reklamını yaparak hatırı sayılır bir servet elde eden , son olarak ’nın mini çantasını tanıttı. Güzel sunucu, 8 bin 400 liralık çantayı bedava koluna taktı

    Parada neymiş!

    Türkiye'nin en stil kadınlarından Burcu Esmersoy, şöhretini yine paraya çevirdi.

    Sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran güzel sunucu, dün de dünyaca ünlü marka Prada'nın bileğe takılan mini çantasını paylaştı.

    BURCU Esmersoy, bu paylaşımdan hem para kazandı hem de bir kuruş ödemeden mini çantayı koluna taktı. Sosyetik güzellerin taktığı çantanın fiyatı ise dudak uçuklattı. İçinde sadece ayna olan ve küpeyüzük gibi takıların taşındığı çanta, 950 euro yani yaklaşık 8 bin 400 liraydı...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Reklama doymadı! Burcu Esmersoy 8 bin 400 liralık çantayı bedavadan koluna taktı...
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri