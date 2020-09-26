Türkiye'nin en stil kadınlarından Burcu Esmersoy, şöhretini yine paraya çevirdi.
Sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran güzel sunucu, dün de dünyaca ünlü marka Prada'nın bileğe takılan mini çantasını paylaştı.
BURCU Esmersoy, bu paylaşımdan hem para kazandı hem de bir kuruş ödemeden mini çantayı koluna taktı. Sosyetik güzellerin taktığı çantanın fiyatı ise dudak uçuklattı. İçinde sadece ayna olan ve küpeyüzük gibi takıların taşındığı çanta, 950 euro yani yaklaşık 8 bin 400 liraydı...