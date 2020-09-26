BURCU Esmersoy, bu paylaşımdan hem para kazandı hem de bir kuruş ödemeden mini çantayı koluna taktı. Sosyetik güzellerin taktığı çantanın fiyatı ise dudak uçuklattı. İçinde sadece ayna olan ve küpeyüzük gibi takıların taşındığı çanta, 950 euro yani yaklaşık 8 bin 400 liraydı...