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    • Saklambaç
    • 22.09.2020 Gazete
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    stres atmak için '' sallıyor

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden , önceki gün direksiyon başına geçti. Sunucu Burcu Esmersoy, stres atmak için Uzak Doğu’da kullanılan ‘’ sallıyor. Güzel sunucu, tesbih de çektiğini söyledi

    Boncuk Burcu

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, önceki gün direksiyon başına geçti. Esmersoy, o anlarda çekilen görüntülerini de sosyal medyaya yükledi. Güzel sunucunun takipçileri, Esmersoy'un elindekini tesbihe benzetti. Esmersoy ise gelen yorumlar üzerine elindekinin tesbih değil olduğunu belirtip ekledi: "Elimdeki mala ama tesbih olsa ne olacak onu anlamadım!"

    STRES ATIYOR
    Uzak Doğu Asya kültürlerinde "Mala" adıyla bilinen boncuklar, kafa dağıtmak ve stres atmak için sıklıkla kullanılıyor.

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