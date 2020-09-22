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    • Saklambaç
    • 22.09.2020 Gazete
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    ve sevgilisi ’in yanındaki koruma iki kadını etti!

    Önceki akşam ’teki ünlü bir mekana giden ve sevgilisi ’in yanındaki koruma, iki kadını etti. Genç popçu, duruma sessiz kaldı!

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    Baş köşede taciz

    Aleyna Tilki ve ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Kadir Güneş, önceki akşam Marmaris Söğüt'te bulunan Manzara isimli restoranda yemek yemeye gitti. Çifte, Güneş'in koruması da eşlik etti.

    Mekanda baş köşeye oturtulan koruma, önündeki masada akşam yemeği yiyen E.A. ve arkadaşına gece boyunca sürekli bakarak tacizde bulundu. İki kadın arkadaş, rahatsızlıklarını belli etmelerine rağmen bu durum gece boyunca devam etti.

    Bunun üzerine mekan sahibini çağıran kadınların bu çabası da karşılık bulmadı. E.A, çareyi Kadir Güneş ve Aleyna Tilki'nin masasına gidip durumu anlatmakta buldu. Ancak Güneş ve Tilki, kadınlardan özür dilemek yerine mekandan biraz sonra kalkacaklarını ve sorunun böylece çözüleceğini söyledi.

    İkinci kez çağrıldıktan sonra masaya gelen mekan sahibi Naci Işık ise ne duruma herhangi bir müdahalede bulundu ne de müşterilerden özür diledi! Ege'nin en gözde mekanlarından birinde yaşanan bu taciz olayı ise "Pes" dedirtti.

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