Bunun üzerine mekan sahibini çağıran kadınların bu çabası da karşılık bulmadı. E.A, çareyi Kadir Güneş ve Aleyna Tilki'nin masasına gidip durumu anlatmakta buldu. Ancak Güneş ve Tilki, kadınlardan özür dilemek yerine mekandan biraz sonra kalkacaklarını ve sorunun böylece çözüleceğini söyledi.

İkinci kez çağrıldıktan sonra masaya gelen mekan sahibi Naci Işık ise ne duruma herhangi bir müdahalede bulundu ne de müşterilerden özür diledi! Ege'nin en gözde mekanlarından birinde yaşanan bu taciz olayı ise "Pes" dedirtti.

TAKVİM