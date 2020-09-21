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    • Saklambaç
    • 21.09.2020 Gazete
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    Sağlam haber! Uğur Akkuş'un eski eşi 'dan 'e teşekkür!

    , eşinin eski karısı ’ı dava etmişti. Bu haberi ilk duyuran ise ’di. Evine tebligat gönderilen Sağlam, “Doğru haberciliğinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

    Sağlam haber

    Eski manken Ebru Şallı, bu yaz eşi Uğur Akkuş ile Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilmişti.

    Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden acılı anne, küfür ve hakaret içerikli yorumların Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını iddia etti ve mahkemeye gittii. Tebligat ise dün Gonca Sağlam'a iletildi.

    Şallı'nın dava açacağını 5 Eylül'de TAKVİM'den öğrenen Gonca Sağlam, "İhtimal vermemiştim ama maalesef... Doğru haberciliğinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


    Dava dilekçesini Instagram'da paylaşan Sağlam, 'Hayırlı olsun' diyen takipçisine, "Gıcır gıcır yeni dava çok heyecanlıyım" yanıtını verdi.
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