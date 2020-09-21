Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden acılı anne, küfür ve hakaret içerikli yorumların Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını iddia etti ve mahkemeye gittii. Tebligat ise dün Gonca Sağlam'a iletildi.

Şallı'nın dava açacağını 5 Eylül'de TAKVİM'den öğrenen Gonca Sağlam, "İhtimal vermemiştim ama maalesef... Doğru haberciliğinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Dava dilekçesini Instagram'da paylaşan Sağlam, 'Hayırlı olsun' diyen takipçisine, "Gıcır gıcır yeni dava çok heyecanlıyım" yanıtını verdi.