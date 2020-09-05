

Gonca Sağlam, Şallı ile eşinin ilişkisi ortaya çıktığı ilk günden beri eski mankenle kanlı bıçaklı...

Şallı, yazılan yorumların eşi Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını ileri sürdü. Ebru Şallı, oğlunu kaybetmesine rağmen Sağlam'ın nefretle eylemlerine devam ettiğini de iddia etti.

Dilek YAMAN