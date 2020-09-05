Pars'ın acısıyla sarsılan Ebru Şallı, "Diğer oğlum Beren için hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.
Eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen acılı anne, kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etti.
Gonca Sağlam, Şallı ile eşinin ilişkisi ortaya çıktığı ilk günden beri eski mankenle kanlı bıçaklı...
Şallı, yazılan yorumların eşi Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını ileri sürdü. Ebru Şallı, oğlunu kaybetmesine rağmen Sağlam'ın nefretle eylemlerine devam ettiğini de iddia etti.
Dilek YAMAN