Demir'in ardından Erdinç Acar da bekarlığa fazla dayanamadı ve voleybolcu Duygu Bal ile ilişki yaşamaya başladı.



Acar'ın eski eşi Hande Demir ile şimdiki aşkı Duygu Bal'ın benzerliği de dikkat çekici.

HEMEN GAZA BASTI

Erdinç Acar, önceki akşam Maslak 1453'te bulunan Balkabağa isimli mekana Bal ile gitti eğlenmeye geldi.

Görüntü vermemek için mekanı arka kapıdan terk eden sevgililer, Erdinç Acar'ın kullandığı yaklaşık 8 milyon liralık Rolls Royce'da İlk kez TAKVİM'e yakalandı.



33 yaşındaki voleybolcu Duygu Bal, 1.90 boyunda.

Acar, muhabirimiz Doğan Savaş'ı görünce hemen gaza bastı.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM