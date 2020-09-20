Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 20.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’den boşanan işadamı yeni sevgilisi Duygu Bal ile ilk kez görüntülendi!

    10 Temmuz’da ’den boşanan işadamı da tıpkı eski eşi gibi jet hızla yeni bir aşka yelken açtı. Sosyetik işadamı, önceki akşam 8 milyon TL’lik aracının içerisinde yeni sevgilisiyle ilk kez ’e yakalandı.

    Takvim
    Duygusal Erdinç

    Sosyetik Hande Demir ile Erdinç Acar, 2006 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010 yılında boşanmıştı.

    2011'de yeniden nikah masasına oturan ve üç çocuğu bulunan çift, 10 Temmuz'da tek celsede tekrar boşanmıştı. Ayrılığın hemen ardından Hande Demir'in Cevdet Taşçeken ile yaşadığı aşkı, TAKVİM ortaya çıkarmıştı.

    Demir'in ardından Erdinç Acar da bekarlığa fazla dayanamadı ve voleybolcu Duygu Bal ile ilişki yaşamaya başladı.


    Acar'ın eski eşi Hande Demir ile şimdiki aşkı Duygu Bal'ın benzerliği de dikkat çekici.

    HEMEN GAZA BASTI
    Erdinç Acar, önceki akşam Maslak 1453'te bulunan Balkabağa isimli mekana Bal ile gitti eğlenmeye geldi.

    Görüntü vermemek için mekanı arka kapıdan terk eden sevgililer, Erdinç Acar'ın kullandığı yaklaşık 8 milyon liralık Rolls Royce'da İlk kez TAKVİM'e yakalandı.


    33 yaşındaki voleybolcu Duygu Bal, 1.90 boyunda.

    Acar, muhabirimiz Doğan Savaş'ı görünce hemen gaza bastı.

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Hande Demir’den boşanan işadamı Erdinç Acar yeni sevgilisi Duygu Bal ile ilk kez görüntülendi!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri