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    • Saklambaç
    • 18.09.2020 Gazete
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     Tatlıtuğ doğa tutkusu için kesenin ağzını açtı! Aldığı için ödediği para dudak uçuklattı

     Tatlıtuğ, doğa tutkusu için kesenin ağzını açtı... Sık sık eşi ve dostlarıyla kamp yapan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son model bir aldı.

    Paravan!

    Kıvanç Tatlıtuğ, doğa tutkusu için kesenin ağzını açtı... Sık sık eşi ve dostlarıyla kamp yapan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son model bir karavan aldı.

    Tatlıtuğ, yeni oyuncağı için 750 bin TL'yi gözden çıkardı. Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda, hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde ise güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor...

    Bu arada Çağatay Ulusoy gibi dostlarıyla sık sık kamp yapan oyuncunun, son model Range Rover ve Chevrolet gibi birkaç tane daha arazi aracı var


    Eşi Başak Dizer ile kamp planı yapan oyuncu, kamyon sınıfına giren araç için C ehliyeti alacak.
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