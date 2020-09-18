Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Yeni sezonuyla seyirciyi ekran başına kilitleyecek...

39. bölümde; artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verecek...

MEYDAN OKUYACAKLAR

Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken, sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olacak.

Hercai'nin oyuncu kadrosu, yeni sezonun ilk bölümünü birlikte izleyecek.