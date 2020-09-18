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    • Saklambaç
    • 18.09.2020 Gazete
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    Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Yeni sezonuyla seyirciyi ekran başına kilitleyecek...

    Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! atv’nin reyting rekortmeni dizisi ’nin yeni sezonu bu akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak... Hercai'nin oyuncu kadrosu, yeni sezonun ilk bölümünü birlikte izleyecek.

    Büyük gün geldi

    ATV'nin fenomen dizisi Hercai, uzun bir aranın ardından bugün izleyiciyle buluşuyor...

    Başrollerinde Akın Akınözü (Miran) ve Ebru Şahin'in (Reyyan) yer aldığı dizi, akşam saat 20.00'de yayınlacak.

    39. bölümde; artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verecek...

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    Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken, sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olacak.

    Hercai'nin oyuncu kadrosu, yeni sezonun ilk bölümünü birlikte izleyecek.
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    Haberler Saklambaç Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Yeni sezonuyla seyirciyi ekran başına kilitleyecek...
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