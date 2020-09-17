türk pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, YouTube'da tıklanma rekorları kırmaya devam ediyor... 20 yaşındaki sarışın güzelin, 2016 yılında çıkarttığı ilk single'ı 'Cevapsız Çınlanma', YouTube'da en çok dinlenen şarkılar arasına girmeyi başardı.
Tilki, bir süre önce dünya devi Warner Music'le anlaşma imzalayıp, İngilizce albüm çalışmalarına başlamıştı.
Büyük ses getiren parça, 500 milyon dinlenmeye yaklaştı. Tilki, YouTube'da 'en çok dinlenen Türkçe şarkılar' arasında da ilk iki sırayı kaptı. İlk sırada 496 milyon 953 bin tıklanmayla 'Cevapsız Çınlama', ikinci sırada ise 449 milyon 344 bin dinlenme ile 'Sen Olsan Bari' bulunuyor.
KATY P ERRY
35 yaşındaki Amerikalı sanatçının 2014'te yayınladığı 'Dark Horse', YouTube'da 2.8 milyar kez dinlendi.
DOLU DOLU 500 MİLYON
500 milyon dinlenmeye yaklaşan Tilki, önceki gün de bu büyük başarısını 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından kutladı. Dinlenme rakamını yayınlayan güzel şarkıcı, "Yes yes yesssssss! Dolu dolu 500 milyon" notlu paylaşımına nazar boncuğu emojisi de koydu.
ADELE
İngiliz şarkıcının 'Hello' isimli parçası, 4 yılda 2.7 milyar kez dinlendi.
TAYLOR SWIFT
ABD'li starın altı yıl önce çıkardığı 'Shake It Off' şarkısının klibi, 2.9 milyar tık aldı.