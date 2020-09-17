Büyük ses getiren parça, 500 milyon dinlenmeye yaklaştı. Tilki, YouTube'da 'en çok dinlenen Türkçe şarkılar' arasında da ilk iki sırayı kaptı. İlk sırada 496 milyon 953 bin tıklanmayla 'Cevapsız Çınlama', ikinci sırada ise 449 milyon 344 bin dinlenme ile 'Sen Olsan Bari' bulunuyor.



KATY P ERRY

35 yaşındaki Amerikalı sanatçının 2014'te yayınladığı 'Dark Horse', YouTube'da 2.8 milyar kez dinlendi.

DOLU DOLU 500 MİLYON

500 milyon dinlenmeye yaklaşan Tilki, önceki gün de bu büyük başarısını 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından kutladı. Dinlenme rakamını yayınlayan güzel şarkıcı, "Yes yes yesssssss! Dolu dolu 500 milyon" notlu paylaşımına nazar boncuğu emojisi de koydu.