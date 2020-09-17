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    • Saklambaç
    • 17.09.2020 Gazete
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    O artık dünya starı! ’nin ilk Single’ı ‘’da 500 milyon tıklanmaya yaklaştı

    ’nin ilk single’ı ‘’, ’da 500 milyon tıklanmaya yaklaştı. , ve Adele gibi yıldızların izinden giden şarkıcı, başarısını nazar boncuğu ile kutladı..

    O artık dünya starı

    türk pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, YouTube'da tıklanma rekorları kırmaya devam ediyor... 20 yaşındaki sarışın güzelin, 2016 yılında çıkarttığı ilk single'ı 'Cevapsız Çınlanma', YouTube'da en çok dinlenen şarkılar arasına girmeyi başardı.


    Tilki, bir süre önce dünya devi Warner Music'le anlaşma imzalayıp, İngilizce albüm çalışmalarına başlamıştı.

    Büyük ses getiren parça, 500 milyon dinlenmeye yaklaştı. Tilki, YouTube'da 'en çok dinlenen Türkçe şarkılar' arasında da ilk iki sırayı kaptı. İlk sırada 496 milyon 953 bin tıklanmayla 'Cevapsız Çınlama', ikinci sırada ise 449 milyon 344 bin dinlenme ile 'Sen Olsan Bari' bulunuyor.


    KATY P ERRY
    35 yaşındaki Amerikalı sanatçının 2014'te yayınladığı 'Dark Horse', YouTube'da 2.8 milyar kez dinlendi.

    DOLU DOLU 500 MİLYON
    500 milyon dinlenmeye yaklaşan Tilki, önceki gün de bu büyük başarısını 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından kutladı. Dinlenme rakamını yayınlayan güzel şarkıcı, "Yes yes yesssssss! Dolu dolu 500 milyon" notlu paylaşımına nazar boncuğu emojisi de koydu.


    ADELE
    İngiliz şarkıcının 'Hello' isimli parçası, 4 yılda 2.7 milyar kez dinlendi.


    TAYLOR SWIFT
    ABD'li starın altı yıl önce çıkardığı 'Shake It Off' şarkısının klibi, 2.9 milyar tık aldı.
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    Haberler Saklambaç O artık dünya starı! Aleyna Tilki’nin ilk Single’ı ‘Cevapsız Çınlama’ YouTube’da 500 milyon tıklanmaya yaklaştı
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