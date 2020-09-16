Twitter'da trend topic olan Tatlıtuğ'un pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Tatlıtuğ'un, son reklam filmi için firmadan 1 milyon euro yani yaklaşık 8 milyon 890 bin lira kazandığı iddia edilmişti...

ÜLKENİN KARIZMASI

Başak Dizer, sen nasıl bir sevap işledin de bu adamı aldın!

Kıvanç'ı görünce kendime ekmek veresim gelmiyor.

Ülkenin karizmasını yükselten adam gibi adam...

Adamın kolundaki tüy bile benden yakışıklı.

Bizi kalbimizden vurdun. Eridik, bittik Kıvanç reyiz!

Allah'ım lütfen bana Başak Dizer şansı ver lütfen...

BİR BAKIŞ ATTI KALPLERİ YAKTI

Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Nişantaşı'nda tarzıyla yine dikkat çekti.