Güzel oyuncunun fotoğraflarını seri bir şekilde beğenen Dayı, dün de Özberk'in siyah beyaz karesine, "Kendimi bana geri verme" yorumunu yazdı.



Instagram'daki 'Gossippasta'nın haberine göre Burak Özberk'in fanları, Dayı'nın yorumunun altına tepki mesajları yazdı. Dayı da gelen tekpiler üzerine yorumunu silip hesabını kapattı.



MERVE HANİ MASKE!