Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun her zamanki gibi maskesiz alışveriş yapması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Boluğur'u iki yıl boyunca sosyal medyadan takip edip kalbini çalan Burak Dayı ise ayrıldıktan Burcu Özberk'i takibe almıştı.
Güzel oyuncunun fotoğraflarını seri bir şekilde beğenen Dayı, dün de Özberk'in siyah beyaz karesine, "Kendimi bana geri verme" yorumunu yazdı.
Instagram'daki 'Gossippasta'nın haberine göre Burak Özberk'in fanları, Dayı'nın yorumunun altına tepki mesajları yazdı. Dayı da gelen tekpiler üzerine yorumunu silip hesabını kapattı.
MERVE HANİ MASKE!