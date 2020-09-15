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"Yüz yüze bile olunmayan 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. Ne kadınlar, ne anneler var; tek başına her ay çocuklarının karnını doyurmak için çalışan. Ve ne kadınlar var; gerçekten şiddet mağduru. Böyle şımarıklıklarla bu insanların hakkını çalmasın. Kendini popüler yapmak için başka yollar bulsun, ne kendimi ne çocuklarımı alet ettirmem."

YAZIKLAR OLSUN!

ÖZEN, dün sosyal medyadan yayınladığı videoda "Boşanma sözleşmemizde 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı. Ama şu an bu maddeyi yok sayarak beni çocuklarımdan mahrum ediyor. Yazıklar olsun. Hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

Atakan IRMAK