POPÇU Gökhan Özen ile 4 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Selen Sevigen savaşı büyüdü! Sevigen, öfkesini kontrol edemediği ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi olmuştu.
Aile Mahkemesi'ne eski eşi hakkında koruma talebinde bulunan Selen Sevigen, amacına ulaştı. Talebi değerlendiren mahkeme, Gökhan Özen hakkında Sevigen'in konutuna, iş yerine ve çocuklarının okuluna 3 ay süre boyunca yaklaşmamasına karar verdi. Selen Sevigen'in iddiaları üzerine gözler çevrildiği popçu ise dün sessizliğini bozup şunları söyledi:
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"Yüz yüze bile olunmayan 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. Ne kadınlar, ne anneler var; tek başına her ay çocuklarının karnını doyurmak için çalışan. Ve ne kadınlar var; gerçekten şiddet mağduru. Böyle şımarıklıklarla bu insanların hakkını çalmasın. Kendini popüler yapmak için başka yollar bulsun, ne kendimi ne çocuklarımı alet ettirmem."
YAZIKLAR OLSUN!
ÖZEN, dün sosyal medyadan yayınladığı videoda "Boşanma sözleşmemizde 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı. Ama şu an bu maddeyi yok sayarak beni çocuklarımdan mahrum ediyor. Yazıklar olsun. Hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi.
Atakan IRMAK