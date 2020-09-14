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    • Saklambaç
    • 14.09.2020 Gazete
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    ’den romantik hareket! “” şarkısıyla ’a aşkını bir kez daha haykırdı

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu 'ın aşkı doludizgin sürüyor… Güzel sanatçı, Salt- N-Pepa’nın “” şarkısıyla Kaan Yıldırım’a aşkını bir kez daha haykırdı.

    Aşk romanı

    Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin sürüyor… Yıllardır aradığı mutluluğu Yıldırım'da bulan güzel şarkıcı, dün yine aşka geldi. 12.3 milyon takipçili Instagram hesabından Yıldırım'ın fotoğrafını yayınlayan , paylaşımına Amerikalı müzik grubu Salt-NPepa'nın 'Whatta Man' adlı şarkısını ekledi.

    Hadise'nin romantik paylaşımındaki şarkının sözleri ise şöyle; "Ne adam, ne adam, ne adam... Ne kudretli iyi bir adam... Ne güçlü bir adam... Ne güçlü iyi adam..." Hadise'ye hayranları, "Aşk sana yaradı" yorumunu yaptı.


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    Şarkıcı, dün de aşkının köpeği Benek ile çimlerde oynayıp pazar keyfi yaptı.

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