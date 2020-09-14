Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin sürüyor… Yıllardır aradığı mutluluğu Yıldırım'da bulan güzel şarkıcı, dün yine aşka geldi. 12.3 milyon takipçili Instagram hesabından Yıldırım'ın fotoğrafını yayınlayan Hadise, paylaşımına Amerikalı müzik grubu Salt-NPepa'nın 'Whatta Man' adlı şarkısını ekledi.

Hadise'nin romantik paylaşımındaki şarkının sözleri ise şöyle; "Ne adam, ne adam, ne adam... Ne kudretli iyi bir adam... Ne güçlü bir adam... Ne güçlü iyi adam..." Hadise'ye hayranları, "Aşk sana yaradı" yorumunu yaptı.



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Şarkıcı, dün de aşkının köpeği Benek ile çimlerde oynayıp pazar keyfi yaptı.